Hombre resulta gravemente herido tras intentar ganarle tren en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.– Un intento por cruzar las vías ferroviarias antes del paso del tren terminó en un aparatoso accidente la mañana de este lunes, dejando a un hombre con heridas de consideración.

El lesionado, identificado como Manuel, de 33 años de edad y originario de Zacatecas, fue embestido por la locomotora luego de intentar ganarle el paso en un cruce ubicado a la altura de la colonia González Norte, a un costado de la clínica 70 del IMSS.

¿Cómo ocurrió el accidente?

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes tras recibir el reporte a través del sistema de emergencias 911. Al confirmar la gravedad del incidente, solicitaron el apoyo inmediato de los servicios médicos.

Acciones de la autoridad

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria al afectado, quien presentaba lesiones de gravedad. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General de Saltillo, donde permanece bajo observación médica.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al cruzar vías ferroviarias y respetar los señalamientos, con el fin de evitar este tipo de accidentes.