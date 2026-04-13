"Era una luz": hija de mujer fallecida en volcadura recuerda su alegría y amor por el voleibol

CASTAÑOS, COAH.– A un día de la trágica volcadura ocurrida en el puente Bicentenario, donde una mujer perdió la vida tras regresar de una jornada deportiva, su familia comienza a enfrentar el dolor de una ausencia que describen como irreparable. Su hija, Jahaira Quiriarte, compartió el recuerdo de quien, asegura, fue una mujer llena de vida, entrega y amor por los suyos.

La víctima, de 48 años de edad y quien en julio cumpliría 49, era madre de tres hijos —dos mujeres y un hombre— y residía en el municipio de Allende. Además, tenía bajo su cuidado a sus dos nietas, a quienes dedicaba gran parte de su tiempo. "Era muy alegre, una luz para quien la conociera", expresó su hija, al describirla como una persona siempre dispuesta a ayudar y con una sonrisa permanente en el rostro.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El voleibol era una de sus grandes pasiones, actividad que practicaba con entusiasmo y que la llevó a participar en encuentros deportivos como el que precedió al accidente. También disfrutaba viajar, ya fuera por competencias, en compañía de grupos de motociclistas o simplemente por diversión, lo que reflejaba su espíritu activo y su gusto por la convivencia.

Impacto en la comunidad

En el ámbito laboral, se desempeñaba como trabajadora en la empresa Motherson, en Piedras Negras, donde era reconocida por su responsabilidad y compromiso. Aunque no tenía esposo, mantenía una buena relación con su expareja, padre de su hija menor, lo que contribuía a la estabilidad familiar.

Hoy, familiares, amigos y conocidos la recuerdan como el corazón de su familia, una mujer trabajadora, amorosa y profundamente querida. Su partida deja un vacío inmenso, pero también el legado de una vida marcada por la alegría, la generosidad y el amor por los suyos.