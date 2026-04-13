Este martes Sorteo Predial en Frontera. Sara Irma invita a la población .

Frontera, Coah.-El Ayuntamiento de Frontera anunció la realización del sorteo para contribuyentes cumplidos del impuesto predial, programado para este martes a las 10:00 de la mañana en el lobby de la Presidencia Municipal, en el área de cajas de recaudación. El evento estará abierto al público y contará con la presencia de un notario público, quien dará fe de la legalidad y transparencia del proceso.

El sorteo y sus premios

Como parte de este incentivo, las autoridades informaron que se entregarán tres premios principales: un automóvil para el primer lugar, una motocicleta para el segundo y un centro de lavado para el tercero, en reconocimiento a los ciudadanos que realizaron su pago en tiempo y forma. La administración municipal destacó la participación de entre 11 mil 500 y 12 mil contribuyentes en esta dinámica.

Requisitos para reclamar premios

El secretario del Ayuntamiento explicó que para reclamar los premios será indispensable presentar el talón original del boleto participante, ya que no se aceptarán copias ni evidencias digitales. Además, en casos especiales como menores de edad, personas incapacitadas o fallecidas, el trámite deberá realizarse a través de sus representantes legales, debidamente acreditados ante el notario público.

Las autoridades precisaron que los ganadores contarán con un plazo de tres días hábiles para reclamar su premio; de no hacerlo, se llevará a cabo un nuevo sorteo. Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía a mantenerse al corriente en el pago del predial, destacando que actualmente se ofrece un 15 por ciento de descuento durante el mes de abril para quienes aún buscan regularizar su situación.