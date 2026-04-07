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Coahuila

Controlan incendio en lote baldío en Allende sin daños mayores

Rápida intervención de Protección Civil y Bomberos evitó la propagación del fuego durante la noche.

Por Alberto Ibarra Riojas - 07 abril, 2026 - 03:26 p.m.
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      ALLENDE, COAH.– Una movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos se registró la noche de ayer, luego de que se reportara un incendio en un lote baldío, el cual fue controlado sin que se presentaran mayores consecuencias.

      De acuerdo con el informe oficial, fue alrededor de las 23:05 horas cuando se recibió una llamada en la base de emergencias alertando sobre la quema de un terreno, lo que activó la pronta respuesta de los cuerpos de auxilio.

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      Acciones de la autoridad

      Al arribar al lugar, el personal realizó las maniobras necesarias para sofocar el fuego, evitando su propagación a zonas cercanas; tras controlar el siniestro, la unidad regresó a su base sin reportar incidentes adicionales.

      El director de Bomberos, José Raúl Garza, destacó la rápida intervención del personal y reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar la quema de basura o pastizales, ya que estas prácticas pueden salirse de control y generar riesgos mayores, especialmente durante la temporada de calor.

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