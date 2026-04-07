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Coahuila

Invita AIC a Festejo del día del niño

Niñas y niños disfrutarán de actividades recreativas, dulces y un show infantil.

Por Brenda Rebolloso - 07 abril, 2026 - 12:34 p.m.
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      FRONTERA, COAH.— Detectives de la Agencia de Investigación Criminal dejaron por un momento las carpetas de investigación para adoptar un papel más cercano con la comunidad, invitando a todas las familias del municipio a celebrar el Día del Niño con un convivio especial dirigido a los llamados reyes del hogar.

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      El convivio se llevará a cabo el 23 de abril de 2026 en Ovamed Farmacia, Frontera.

      El evento se llevará a cabo el jueves 23 de abril de 2026, a las 5:00 de la tarde, en las instalaciones de Ovamed Farmacia, ubicada en la calle Cobreros número 402 de la colonia Héroe de Nacozari en Frontera, donde se espera una nutrida asistencia de niñas y niños del sector.

      Niñas y niños disfrutarán de actividades recreativas, dulces y un show infantil.

      Los agentes señalaron que el objetivo es fortalecer la proximidad social y generar un espacio de alegría para los menores, quienes podrán disfrutar de actividades recreativas, dulces, brincolín, además de un show infantil y una presentación especial de K-Pop, atractivos pensados para brindar una tarde memorable.

      Las autoridades buscan fortalecer la relación entre la comunidad y las corporaciones.

      El personal de la farmacia, bajo la atención del doctor Omar Valdez Arreguín, se sumó al esfuerzo al facilitar el espacio y colaborar en la organización del convivio, destacando que la invitación es abierta para todas las familias que deseen llevar a sus hijos a pasar un rato ameno y seguro.

      Las autoridades recalcaron que este tipo de convivencias buscan reforzar el vínculo entre corporaciones investigadoras, instituciones locales y ciudadanía, promoviendo entornos de confianza y participación comunitaria.

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