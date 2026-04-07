Caballo suelto provoca accidente vehicular en carretera estatal 23

Sabinas, Coahuila.– Un caballo suelto provocó un accidente vehicular luego de atravesarse de manera repentina sobre la carretera estatal 23, en el tramo comprendido entre los municipios de Juárez, Coahuila, y Anáhuac, Nuevo León, generando la movilización de autoridades sin que se reportaran personas lesionadas.

De acuerdo con los informes, el incidente ocurrió cuando el animal irrumpió en la vialidad, lo que ocasionó que uno de los conductores no lograra evitar el impacto. A pesar de lo aparatoso del percance, únicamente se registraron daños materiales en la unidad involucrada.

Acciones de la autoridad

Tras el reporte, autoridades se dirigieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes, a fin de deslindar responsabilidades y garantizar la seguridad en la zona.

Elementos de seguridad y auxilio llevarán a cabo las acciones necesarias para retirar cualquier riesgo que pudiera persistir en el área, incluyendo la posible presencia del animal sobre la carpeta asfáltica.

Precauciones al conducir

Ante este tipo de situaciones, se exhorta a los automovilistas a extremar precauciones al circular por este tramo carretero, ya que no se descarta la presencia de más animales sueltos que puedan representar un peligro para quienes transitan por el lugar.