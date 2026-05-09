Cruz Roja Acuña recibe más de 181 mil pesos de campaña de redondeo de Oxxo

CIUDAD ACUÑA, COAH.- La Cruz Roja Mexicana delegación Acuña recibió un donativo de 181 mil 593 pesos, recursos obtenidos mediante la campaña de redondeo realizada por la empresa Oxxo con apoyo de la ciudadanía.

La entrega del recurso se efectuó tras varios meses de recaudación en tiendas de la cadena comercial, destinándose el monto íntegro a fortalecer las labores de atención y rescate que brinda la benemérita institución.

¿Qué impacto tiene el donativo en la Cruz Roja?

Representantes de la Cruz Roja señalaron que este tipo de apoyos permite mejorar la inversión en equipo y artículos necesarios para continuar ofreciendo servicio a la comunidad.

Creciente demanda de servicios de la Cruz Roja

Indicaron que, pese a las dificultades económicas que en ocasiones enfrenta la institución, se busca mantener y reforzar la atención a la ciudadanía, cuya demanda ha incrementado durante los últimos años.