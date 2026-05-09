Se ampara dueño del anexo "Esperanza y Amor" tras caso que sacudió a Monclova

Monclova, Coahuila.– Valentín Bustos Cabrera, señalado como propietario del centro de rehabilitación "Esperanza y Amor", promovió un juicio de amparo luego de los hechos violentos registrados al interior del anexo que hoy mantienen bajo la lupa a las autoridades judiciales y de salud en la Región Centro de Coahuila.

De acuerdo con la lista de acuerdos de la Dirección General de Estadística Judicial, dentro del expediente 334/2026 aparece el nombre de Valentín Bustos Cabrera en un juicio de amparo indirecto promovido contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Monclova.

La síntesis judicial establece que el incidente de suspensión fue admitido y que incluso se concedió una suspensión provisional, además de fijarse audiencia incidental para el próximo 13 de mayo.

Acciones de la autoridad

El movimiento legal ocurre en medio de la creciente polémica que rodea al anexo "Esperanza y Amor", luego de denuncias, señalamientos y versiones sobre presuntos abusos y violencia dentro del centro de rehabilitación, situación que ha generado indignación social y exigencias de una investigación profunda.

El caso ha escalado a tal nivel que distintas autoridades han reconocido públicamente la falta de control y supervisión total sobre algunos anexos que operan en la región, mientras familiares y ciudadanos exigen justicia y transparencia.

Detalles confirmados

La promoción del amparo por parte de Bustos Cabrera ocurre justo cuando el tema continúa causando fuerte presión pública y cuestionamientos sobre posibles responsabilidades dentro del funcionamiento del centro de rehabilitación.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una postura oficial detallada sobre los alcances del recurso legal promovido por el propietario del anexo.