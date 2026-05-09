Familia de Yonathan Verduzco solicita apoyo tras su desaparición en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Familiares y amigos del menor Yonathan Antonio Verduzco Guerrero solicitan el apoyo urgente de la ciudadanía para dar con su paradero, luego de que desapareciera la noche del viernes 8 de mayo en la colonia Del Río, en Monclova.

De acuerdo con el reporte difundido por sus seres queridos, el niño fue visto por última vez entre las 9:00 y 9:30 de la noche, mientras jugaba con otros menores sobre la cuadra donde reside.

Los familiares señalaron que, momentos antes de la desaparición, vecinos observaron una camioneta desconocida rondando por el sector, situación que ha generado preocupación entre los habitantes de la zona.

Ante la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades, quienes presuntamente les indicaron que debían esperar 72 horas para iniciar acciones formales de búsqueda, familiares y amigos comenzaron una campaña de difusión a través de redes sociales y grupos ciudadanos para localizar al menor lo antes posible.

Acciones de la comunidad

En la ficha emitida por la familia se informa que Yonathan Antonio Verduzco Guerrero fue visto por última vez el 8 de mayo de 2026 en la colonia Del Río, en Monclova.

Al momento de su desaparición vestía short negro, chanclas, cachucha gris y playera negra o azul.

La familia pidió a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del menor o que crea haberlo visto, comunicarse de inmediato a los teléfonos:

866 213 0995

866 255 6164

"Gracias por su apoyo amigos, hagamos oración para que Yonathan regrese pronto con su mami y su papá", expresaron familiares mediante la publicación compartida en redes sociales.

Reacción de las autoridades

La comunidad monclovense continúa compartiendo la información con la esperanza de localizar sano y salvo al menor.