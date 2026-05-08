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Coahuila

Ayuntamiento de Monclova realiza encuentros ciudadanos para fortalecer la comunicación

Acciones del Ayuntamiento para fomentar la participación ciudadana

Por Staff / La Voz - 08 mayo, 2026 - 09:22 p.m.
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      El Ayuntamiento de Monclova continúa realizando encuentros ciudadanos en distintos sectores del municipio, con el objetivo de fortalecer la comunicación directa con las familias y atender de manera cercana sus inquietudes y necesidades.

      Como parte de estas acciones, autoridades municipales desarrollan reuniones informativas en diversas colonias, donde vecinas y vecinos pueden conocer temas relacionados con su comunidad, aclarar dudas y expresar peticiones sobre su entorno.

      Estas dinámicas buscan generar espacios de diálogo entre ciudadanía y gobierno, favoreciendo una atención más cercana y promoviendo la participación de la comunidad en asuntos de interés común.

      Durante los encuentros también se brinda orientación sobre programas, servicios y acciones que actualmente se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, facilitando el acceso a información útil para las y los habitantes.

       

      El Ayuntamiento destacó que estas actividades forman parte de la estrategia para mantener una comunicación abierta y constante con la población, incentivando la participación ciudadana en las colonias.

      Asimismo, se señaló que el propósito es fortalecer el trabajo cercano a las familias monclovenses, escuchando de manera directa sus propuestas e inquietudes para contribuir a mejorar sus espacios y condiciones de vida.

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