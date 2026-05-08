Ayuntamiento de Monclova realiza encuentros ciudadanos para fortalecer la comunicación

El Ayuntamiento de Monclova continúa realizando encuentros ciudadanos en distintos sectores del municipio, con el objetivo de fortalecer la comunicación directa con las familias y atender de manera cercana sus inquietudes y necesidades.

Como parte de estas acciones, autoridades municipales desarrollan reuniones informativas en diversas colonias, donde vecinas y vecinos pueden conocer temas relacionados con su comunidad, aclarar dudas y expresar peticiones sobre su entorno.

Estas dinámicas buscan generar espacios de diálogo entre ciudadanía y gobierno, favoreciendo una atención más cercana y promoviendo la participación de la comunidad en asuntos de interés común.

Durante los encuentros también se brinda orientación sobre programas, servicios y acciones que actualmente se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, facilitando el acceso a información útil para las y los habitantes.

El Ayuntamiento destacó que estas actividades forman parte de la estrategia para mantener una comunicación abierta y constante con la población, incentivando la participación ciudadana en las colonias.

Asimismo, se señaló que el propósito es fortalecer el trabajo cercano a las familias monclovenses, escuchando de manera directa sus propuestas e inquietudes para contribuir a mejorar sus espacios y condiciones de vida.