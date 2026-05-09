FGR asegura mansión de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares

CIUDAD DE MÉXICO — La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una victoria jurídica definitiva al ganar la disputa por la residencia de lujo del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya. El inmueble, ubicado en la zona exclusiva de Lomas de Bezares, pasará a manos del Estado mexicano tras confirmarse un proceso de extinción de dominio.

La propiedad, con un valor estimado de 51 millones 701 mil 973 pesos, se encontraba en el centro de una batalla legal que concluyó este viernes 8 de mayo de 2026. Un tribunal federal confirmó la resolución favorable para la fiscalía, marcando un hito en los esfuerzos de la federación por recuperar bienes vinculados a actos de corrupción.

Un fallo judicial clave

El fallo fue emitido por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica. Esta instancia decidió revocar una resolución previa que había frenado temporalmente la extinción de dominio de la mansión.

Con esta determinación judicial, el inmueble deja de pertenecer legalmente al exfuncionario y queda bajo el control total de la Federación. Según la normativa vigente, la administración pública podrá ahora gestionar el destino de la finca, la cual podría ser administrada o subastada por el Estado mexicano a través de sus organismos correspondientes.

Origen de la propiedad: El caso Agronitrogenados

De acuerdo con las investigaciones presentadas por la FGR, la residencia fue adquirida mediante recursos ilícitos. Las autoridades sostienen que el dinero utilizado para la compra está presuntamente vinculado a sobornos entregados por el empresario Alonso Ancira, quien fuera dueño de Altos Hornos de México (AHMSA).

Dichos pagos habrían sido otorgados a Emilio Lozoya a cambio de facilitar y favorecer la compra irregular de la planta de fertilizantes Agronitrogenados por parte de Pemex, una operación que ha sido señalada como uno de los mayores desfalcos al patrimonio público en años recientes.

Impacto en la lucha contra la corrupción

La resolución representa un avance significativo en los procesos judiciales que enfrenta el exdirector de la paraestatal. La aplicación de la Ley de Extinción de Dominio en este caso específico permite que activos de origen ilícito sean recuperados por el gobierno incluso antes de que concluyan otros procesos penales paralelos.

La residencia en Lomas de Bezares se suma así a los bienes que el Estado busca reintegrar al erario como parte de la reparación del daño derivado de los esquemas de sobornos de empresas nacionales e internacionales.