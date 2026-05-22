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Coahuila

Apoyan policías estatales a adulto mayor en condición vulnerable en Ciudad Acuña

Elementos de seguridad brindaron asistencia y proximidad social a un hombre con problemas de movilidad en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

Por Angel Garcia - 22 mayo, 2026 - 03:37 p.m.
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      Ciudad Acuña.- Elementos de seguridad brindaron apoyo a una persona en condición vulnerable en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

      Los oficiales de la Policía Estatal arribaron a la calle Cerro Alberdi, donde atendieron el caso de un adulto mayor que enfrenta problemas de movilidad debido a una enfermedad.

      El beneficiado fue identificado como Gilberto Fernández Veloz, de 63 años de edad, quien atraviesa una situación extraordinaria luego de sufrir la amputación de una pierna.

      Debido a esta condición, el adulto mayor requiere apoyo para enfrentar sus actividades diarias, por lo que los elementos de seguridad acudieron para brindarle asistencia y proximidad social.

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