Apoyan policías estatales a adulto mayor en condición vulnerable en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña.- Elementos de seguridad brindaron apoyo a una persona en condición vulnerable en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa.

Los oficiales de la Policía Estatal arribaron a la calle Cerro Alberdi, donde atendieron el caso de un adulto mayor que enfrenta problemas de movilidad debido a una enfermedad.

El beneficiado fue identificado como Gilberto Fernández Veloz, de 63 años de edad, quien atraviesa una situación extraordinaria luego de sufrir la amputación de una pierna.

Debido a esta condición, el adulto mayor requiere apoyo para enfrentar sus actividades diarias, por lo que los elementos de seguridad acudieron para brindarle asistencia y proximidad social.