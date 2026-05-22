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Coahuila

Instalan más luminarias LED en San Juan de Sabinas para mejorar seguridad y movilidad

La modernización del alumbrado público busca fortalecer la seguridad en las calles y mejorar la movilidad.

Por Teresa Muñoz - 22 mayo, 2026 - 03:20 p.m.
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      NUEVA ROSITA, COAH.- A través del Gobierno Municipal del municipio de San Juan de Sabinas, continúan avanzando con acciones que impactan directamente en la calidad de vida de la ciudadanía.

      La modernización del alumbrado público

      En esta ocasión, el edil, Oscar Ríos Ramírez, supervisó la instalación de nuevas luminarias LED en diversos sectores de esta ciudad, atendiendo peticiones que por largo tiempo habían sido solicitadas por los habitantes.

      La modernización del alumbrado público busca fortalecer la seguridad en las calles, mejorar la movilidad y brindar mayor tranquilidad a las familias.

      Importancia de la iluminación adecuada

      Con espacios mejor iluminados, se reduce el riesgo de incidentes y se fomenta un entorno más confiable para la comunidad.

      La instalación de luminarias LED representa además un paso hacia la eficiencia energética y el cuidado del medio ambiente.

      Vecinos de distintos sectores reconocieron la importancia de contar con un servicio de alumbrado moderno, ya que la iluminación adecuada contribuye a la prevención del delito y, a la seguridad vial.

      La medida también favorece la convivencia social al generar espacios públicos más accesibles y seguros durante la noche.

      Compromiso de la administración

      La autoridad reitera el compromiso de seguir impulsando proyectos que transformen al municipio en un lugar más moderno, seguro y con mejores servicios, reafirmando que la administración trabaja para atender las demandas ciudadanas y construir un San Juan de Sabinas con mayor bienestar para todos.

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