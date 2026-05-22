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Coahuila

Vecinos de la colonia Del Valle participan en jornada ciudadana "Toca, Toca" en Nava

Familias del sector convivieron y dialogaron durante un recorrido casa por casa enfocado en fortalecer la cercanía y la participación comunitaria.

Por Alberto Ibarra Riojas - 22 mayo, 2026 - 03:33 p.m.
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      NAVA, COAH.- Vecinos de la colonia Del Valle participaron en una jornada de acercamiento ciudadano denominada "Toca, Toca", donde familias del sector recibieron a integrantes del equipo participante durante un recorrido realizado casa por casa.

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      La jornada Toca Toca busca fomentar la participación de los vecinos en la colonia Del Valle.

      Durante la actividad, habitantes abrieron las puertas de sus hogares para dialogar y convivir en un ambiente cercano, destacando las muestras de apoyo y la participación de personas de distintas edades en esta zona del municipio.

      Los asistentes señalaron que este tipo de encuentros permite mantener una mayor cercanía con las familias y conocer directamente las inquietudes y opiniones de quienes viven en el sector.

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      Durante el recorrido, se escucharon las inquietudes de los habitantes de la colonia Del Valle.

      Asimismo, durante el recorrido se reiteró el llamado a mantenerse unidos rumbo a las actividades previstas para el próximo 7 de junio, fecha en la que continuarán las visitas y encuentros ciudadanos en distintos puntos de Nava.

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