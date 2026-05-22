Vecinos de la colonia Del Valle participan en jornada ciudadana "Toca, Toca" en Nava

NAVA, COAH.- Vecinos de la colonia Del Valle participaron en una jornada de acercamiento ciudadano denominada "Toca, Toca", donde familias del sector recibieron a integrantes del equipo participante durante un recorrido realizado casa por casa.

La jornada Toca Toca busca fomentar la participación de los vecinos en la colonia Del Valle.

Durante la actividad, habitantes abrieron las puertas de sus hogares para dialogar y convivir en un ambiente cercano, destacando las muestras de apoyo y la participación de personas de distintas edades en esta zona del municipio.

Los asistentes señalaron que este tipo de encuentros permite mantener una mayor cercanía con las familias y conocer directamente las inquietudes y opiniones de quienes viven en el sector.

Durante el recorrido, se escucharon las inquietudes de los habitantes de la colonia Del Valle.

Asimismo, durante el recorrido se reiteró el llamado a mantenerse unidos rumbo a las actividades previstas para el próximo 7 de junio, fecha en la que continuarán las visitas y encuentros ciudadanos en distintos puntos de Nava.