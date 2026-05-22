Fuertes vientos provocan daños y caída de ramas en calles de Nava

Nava, Coah.– Los fuertes vientos registrados durante la madrugada ocasionaron la caída de ramas y daños en líneas eléctricas sobre la calle Matamoros, situación que generó preocupación entre vecinos del sector ante los riesgos para automovilistas y peatones.

Desde temprana hora, trabajadores realizaron labores de retiro de ramas y limpieza en la zona afectada, buscando liberar el paso y disminuir riesgos mientras continúan las maniobras de atención en el área.

Acciones de la autoridad

Habitantes señalaron que las ráfagas de viento sorprendieron durante la noche y madrugada, dejando algunos sectores con afectaciones visibles, principalmente por cables dañados y ramas desprendidas de árboles de gran tamaño.

Detalles confirmados

Asimismo, se mantiene la espera de los trabajos correspondientes para la reparación de las líneas eléctricas afectadas, mientras se exhorta a la ciudadanía a transitar con precaución y mantenerse atentos en las zonas donde continúan las labores.