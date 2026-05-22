Expo Nopal reúne productos y ambiente familiar en Nava

NAVA, COAH.- La Expo Nopal continúa reuniendo a comerciantes y visitantes en un espacio donde se ofrecen distintos productos derivados de esta planta, como cajeta, dulces y artículos alimenticios elaborados tanto por productores locales como por participantes provenientes de otros estados.

Durante el recorrido por los puestos instalados, familias de la región han podido conocer una gran variedad de productos y propuestas relacionadas con el nopal, en un ambiente completamente familiar que permanecerá durante varios días en el municipio.

La Expo Nopal en Nava Coahuila ofrece una amplia variedad de productos derivados del nopal, incluyendo cajeta y dulces.

Entre los participantes también se encuentran comerciantes llegados desde Guanajuato, quienes señalaron que buscan aprovechar el movimiento económico generado por la llegada de visitantes y el interés de la comunidad por consumir productos regionales.

Comerciantes de Guanajuato participan en la Expo Nopal, buscando aprovechar el interés de los visitantes por productos locales.

Además de la exposición principal, organizadores y vendedores mantienen abierta la invitación para que más personas puedan instalarse y ofrecer sus productos, con la intención de que la actividad beneficie a comerciantes locales y contribuya al dinamismo económico de la región.