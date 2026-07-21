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Coahuila

Lluvias disparan la presencia de garrapatas y pulgas en mascotas de Ciudad Acuña

Veterinario recomienda reforzar medidas preventivas y mantener limpios los hogares para evitar infestaciones.

Por Angel Garcia - 21 julio, 2026 - 03:02 p.m.
Lluvias disparan la presencia de garrapatas y pulgas en mascotas de Ciudad Acuña
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Las recientes lluvias incrementaron la humedad en la ciudad, condición que ha favorecido la proliferación de garrapatas y pulgas en las mascotas, informó el médico veterinario Leopoldo Chavarría.

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      ¿Cómo ocurrió el aumento de garrapatas?

      El especialista señaló que la humedad ha sido un factor determinante en el aumento de estos parásitos, por lo que recomendó a los propietarios reforzar las medidas de prevención para proteger a sus animales de compañía.

      Detalles sobre los tratamientos disponibles

      Indicó que actualmente existen tratamientos, como pastillas y pipetas, que ayudan a prevenir y controlar la presencia de garrapatas y pulgas en las mascotas.

      Asimismo, exhortó a la población a mantener limpias las viviendas y realizar fumigaciones de manera periódica para reducir el riesgo de infestaciones.

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