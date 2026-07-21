Lluvias disparan la presencia de garrapatas y pulgas en mascotas de Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Las recientes lluvias incrementaron la humedad en la ciudad, condición que ha favorecido la proliferación de garrapatas y pulgas en las mascotas, informó el médico veterinario Leopoldo Chavarría.

¿Cómo ocurrió el aumento de garrapatas?

El especialista señaló que la humedad ha sido un factor determinante en el aumento de estos parásitos, por lo que recomendó a los propietarios reforzar las medidas de prevención para proteger a sus animales de compañía.

Detalles sobre los tratamientos disponibles

Indicó que actualmente existen tratamientos, como pastillas y pipetas, que ayudan a prevenir y controlar la presencia de garrapatas y pulgas en las mascotas.

Asimismo, exhortó a la población a mantener limpias las viviendas y realizar fumigaciones de manera periódica para reducir el riesgo de infestaciones.