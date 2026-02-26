Mejora Coahuila distribuye apoyos alimentarios a familias de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– El programa Mejora Coahuila inició la entrega de apoyos alimentarios en diversos sectores de la ciudad, donde decenas de familias acudieron a recibir productos básicos como leche y huevo.

El programa Mejora Coahuila busca respaldar la economía familiar en Acuña.

Las jornadas se realizaron en varios puntos estratégicos, facilitando el acceso de los beneficiarios que previamente fueron integrados al padrón del programa.

El coordinador regional de Mejora, Francisco Carmona, señaló que el objetivo es respaldar la economía familiar, especialmente en productos que forman parte esencial de la alimentación diaria y que en los últimos meses han registrado incrementos en su costo.

Indicó que este esquema se implementa a nivel estatal como parte de las acciones impulsadas por el gobernador Manolo Jiménez y su equipo de trabajo, enfocado en atender las principales necesidades de la población.

"Este apoyo es para nuestras familias, porque les ayudamos en el bolsillo y queremos que sepan que sabemos qué es lo que necesitan y es ahí donde estamos presentes", expresó.

Las jornadas de entrega se realizan en puntos estratégicos de la ciudad.

Las autoridades destacaron que el programa continuará recorriendo colonias de Acuña para ampliar la cobertura y beneficiar a un mayor número de hogares.