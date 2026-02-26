Subasta desierta de AHMSA decepciona a ex trabajadores en Ciudad de México

Lo que comenzó como un viaje lleno de ilusión terminó en frustración. Los ex trabajadores de Altos Hornos de México que viajaron a la Ciudad de México con la esperanza de presenciar el inicio del fin de su larga espera, recibieron un golpe inesperado: la subasta fue declarada desierta.

Julián Torres Ávalos, ex obrero de la acerera, relató que incluso buscaban desde temprano la sede del Poder Judicial donde se realizaría el procedimiento, con la intención de estar presentes y no tener contratiempos al día siguiente. Sin embargo, alrededor de las 10 de la mañana fueron informados de que no habría subasta.

"Nosotros veníamos con la esperanza de que ya se vendiera, de que esto empezara a resolverse y que por fin se hiciera un plan de pagos para nosotros. Pero nos dicen que se declaró desierta porque no se cumplieron los requisitos y no hubo quien se registrara conforme a las bases", explicó.

Tras solicitar una reunión, fueron recibidos por la jueza del proceso, quien les confirmó que, ante la falta de postores que cumplieran con las condiciones establecidas, decidió declarar desierto el procedimiento. Se otorgaron 20 días hábiles al síndico para presentar nuevamente una propuesta y continuar con el proceso.

La noticia cayó como balde de agua fría.

"Nos sentimos decepcionados, enojados, con mucho coraje. Es algo desesperante y frustrante", expresó Torres Ávalos. "Sabíamos que esto era difícil, pero traíamos la esperanza de que esta vez sí se lograra".

El ex trabajador aclaró que no se trata de una segunda subasta, sino del mismo proceso que no se concretó. Las condiciones serán las mismas, sin cambios en el precio ni en las bases originales.

Para quienes trabajaron más de 30 o 40 años en la empresa, la espera no es solo legal: es emocional y económica. Muchos confiaban en que esta fecha marcaría un punto de quiebre en un conflicto que ha golpeado a miles de familias en la Región Centro de Coahuila.

"Muchos compañeros están desesperados. Nosotros aquí en la Ciudad de México nos sentimos igual que ellos allá en Monclova: con coraje, con tristeza, pero tenemos que asimilarlo y seguir adelante", dijo.

Ahora no les queda más que esperar. En las próximas horas sostendrán una reunión en la Secretaría del Trabajo y aguardan una reacción del Gobierno Federal, luego de que desde el ámbito presidencial se generaran expectativas de una pronta resolución.

Por ahora, los ex obreros regresan con más incertidumbre que respuestas. La esperanza que los trajo a la capital del país tendrá que resistir, al menos, 20 días hábiles más.