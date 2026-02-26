Fiscalía amplía horario de atención en la región norte II para facilitar denuncias

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con la llegada del nuevo delegado, la Fiscalía General del Estado en la región norte II amplió su horario de atención para la recepción de denuncias, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios de procuración de justicia.

Acciones de la autoridad para mejorar la atención a la ciudadanía

El delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza en la delegación norte II, Francisco Javier Rodríguez, informó que el horario se extendió hasta las 19:30 horas, permitiendo que más personas puedan acudir a presentar sus denuncias.

Señaló que desde su arribo se ha establecido una política de puertas abiertas, manteniendo comunicación directa con las familias y reforzando la cercanía con la comunidad.

Coordinación entre gobiernos para combatir delitos en la región

Asimismo, destacó que se mantiene la coordinación con los tres órdenes de gobierno para atender los delitos de mayor incidencia, particularmente el robo, a fin de fortalecer las acciones preventivas y operativas.

"Seguiremos trabajando fuerte con la proximidad y decirle a las personas que estamos dispuestos a escucharlos y que estamos aquí para protegerlos", expresó.

Compromiso de la Fiscalía con la seguridad de la comunidad

El funcionario subrayó que habrá presencia constante por parte de los elementos estatales y reiteró el compromiso de no bajar la guardia en las estrategias de seguridad.