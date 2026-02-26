Mejoran infraestructura educativa en Coahuila: obras en San Juan de Sabinas y Sabinas

Entregan obras de infraestructura educativa en la Región Carbonífera a través del Gobierno del Estado

Con la representación del gobernador de Coahuila, ingeniero Manolo Jiménez, el licenciado Gabriel Elizondo Pérez encabezó la entrega de importantes obras de infraestructura educativa en instituciones de los municipios de San Juan de Sabinas y Sabinas.

Estas acciones forman parte del compromiso estatal de fortalecer las condiciones de estudio y garantizar espacios seguros para la comunidad escolar.

En las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC) se inauguró una techumbre tipo domo, diseñada especialmente para nivel superior.

La obra beneficiará a cerca de 980 estudiantes y requirió una inversión de 4.2 millones de pesos, consolidándose como un proyecto clave para mejorar la infraestructura de esta institución.

Posteriormente, en la Escuela Primaria Niños Héroes de la colonia Chapultepec de Sabinas, se entregó un techo estructural que dará servicio a 151 alumnos, con una inversión de 3.3 millones de pesos.

De igual manera, en la primaria Margarita Maza de Juárez de la misma ciudad se construyó una techumbre con recursos por 3.2 millones de pesos, ampliando la cobertura de espacios seguros para la educación básica.

Es importante destacar que en el municipio de Sabinas se han invertido cerca de 17 millones 100 mil pesos en infraestructura educativa, incluyendo obras concluidas previamente en la primaria Benito Juárez y rehabilitaciones en otros centros escolares.

Estas acciones reflejan el esfuerzo por atender las necesidades de diferentes planteles y garantizar mejores condiciones de aprendizaje.

La inversión global en materia educativa en la Región Carbonífera asciende a 53 millones de pesos, contemplando proyectos en Múzquiz, San Juan de Sabinas, Sabinas, Juárez y Progreso.

Todas estas obras se realizan mediante el programa operativo del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), bajo la instrucción del gobernador Manolo Jiménez, con la prioridad de cuidar la seguridad de niñas, niños y jóvenes en cada espacio escolar.