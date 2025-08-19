Arden dos vehículos en Ciudad Acuña en menos de una hora

Ciudad Acuña, Coah. – La semana comenzó con una jornada marcada por dos incendios vehiculares registrados casi de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad, dejando como resultado la pérdida total de ambas unidades afectadas.

El primer incidente ocurrió en la zona centro, en el cruce de las calles Iturbide y Manuel Acuña, donde una camioneta fue completamente devorada por las llamas. Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para combatir el fuego, aunque no lograron evitar que el vehículo quedara totalmente destruido.

Poco después, se reportó un segundo incendio, esta vez en la carretera a la presa de La Amistad, a la altura de la empresa Arneses. Un camión propiedad de una maquiladora comenzó a incendiarse, y aunque bomberos y personal de emergencia llegaron al lugar, el fuego ya había consumido por completo la unidad.

Las autoridades locales han indicado que las altas temperaturas que se han registrado recientemente en Ciudad Acuña podrían estar relacionadas con el aumento de este tipo de incidentes, los cuales han ido en ascenso en los últimos días.