Aumentan precios de hospedaje en San Antonio de las Alazanas por Fiestas Patrias

ARTEAGA, COAHUILA.- Con motivo de las celebraciones de las Fiestas Patrias y el tradicional Festival de la Manzana, los precios de hospedaje en San Antonio de las Alazanas han comenzado a elevarse, llegando a superar los 2 mil 500 pesos por noche.

Un ejemplo es una casa, ubicada en la calle principal del pueblo, que se ofrece este fin de semana con un costo desde 2 mil 500 pesos por noche.

El alojamiento cuenta con tres dormitorios con capacidad para hasta 11 personas, cocina equipada, baño y medio, agua caliente y asador, entre otras amenidades.

Durante estas fechas, la alta afluencia de visitantes que acuden a disfrutar de los paisajes, la gastronomía y las actividades del festival, genera una gran demanda que aprovechan los dueños de casas y cabañas para ofertar sus espacios a precios más altos de lo habitual.

San Antonio de las Alazanas, en el municipio de Arteaga, se convierte en uno de los puntos turísticos más visitados de la región durante septiembre, por lo que los turistas interesados en acudir al festival deben reservar con anticipación y considerar el aumento en las tarifas de hospedaje.

Se esperan muchos visitantes parir del viernes próximo con el inicio del Festival de la Manzana que coincide con el grito de Independencia.

Esta situación es aprovechada por varias personas para rentar algunos cuartos o dormitorios durante esos días.