Alcalde de Saltillo lidera plantación de 10 mil árboles en jornada verde

SALTILLO, COAHUILA.- Con la plantación del árbol número 10 mil en lo que va de su administración municipal, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, afirmó que avanza una de las principales estrategias de su gobierno en el tema del medio ambiente y la conservación del entorno natural.

Con el apoyo de autoridades municipales y estatales, directivos de Aguas de Saltillo, estudiantes y de asociaciones de ambientalistas, se llegó a esta cifra en la jornada de reforestación que se realizó en el camellón central del Paseo de la Reforma, a unos metros del Distribuidor Vial El Sarape.

Díaz González recordó que hace unos meses comenzó con el gobernador, Manolo Jiménez Salinas, una gran campaña de reforestación a la que se sumó el municipio de Saltillo, la cual ha dado muy buenos resultados.

"Este tipo de acciones fortalece la competitividad de Saltillo a nivel nacional; todas las acciones que realizamos en este gobierno están enfocadas a que Saltillo sea una mejor ciudad, que quienes habitan en ella tengan una mejor calidad de vida", declaró.

El Alcalde de la ciudad agradeció a Aguas de Saltillo por el apoyo para estas jornadas de reforestación y entregó una placa por ese motivo; además reconoció a todas las organizaciones de la iniciativa privada que se han sumado a este programa.

Dijo que los 10 mil árboles se han plantado en los principales bulevares de la ciudad, como el Venustiano Carranza, Isidro López Zertuche, Jesús Valdés Sánchez, Fundadores, Paseo de la Reforma, por mencionar algunos, pero también al interior de las colonias; y agregó que la meta para finalizar el año es de 15 mil plantas y árboles.

En representación del gobernador, Manolo Jiménez Salinas, la secretaria del Medio Ambiente de Coahuila, Susana Estens de la Garza, afirmó que esta cifra de 10 mil árboles plantados es de resaltarse dada la importancia del tema.

"Además de esta cifra hay que destacar la participación de la ciudadanía y de las demás instituciones en este tema; yo felicitó al alcalde Javier Díaz por estas acciones a favor del medio ambiente y reiteramos el compromiso de seguir trabajando en conjunto", apuntó la titular de la Sema.

El gerente general de Agsal, Iván José Vicente García, comentó que las jornadas de reforestación traen muchos beneficios para la población, una de ellas es una estrategia más para fortalecer la disponibilidad de agua, gracias a que favorece la filtración de las precipitaciones pluviales.

Además, señaló que los árboles mejoran la calidad del aire, disminuyen la temperatura ambiental, son una barrera contra el sonido, producen sombra, entre otros beneficios.

"De parte de Aguas de Saltillo seguimos trabajando de la mano con el alcalde Javier Díaz González, en el incremento del caudal en la red de distribución, incrementando la eficiencia del sistema y fortaleciendo la concientización entre la ciudadanía", afirmó el gerente general de Agsal.

El director del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, dijo que en la administración del alcalde Javier Díaz González se ha hecho una importante labor de reforestación a la cual se le dará continuidad.

"Estas acciones son el reflejo de la visión que tiene el alcalde Javier Díaz González de tener una mejor ciudad y más verde, proyecto al que se suman diversas instituciones", apuntó Olache Valdés.

En el evento también estuvo el secretario del Ayuntamiento, Francisco Saracho Navarro; la regidora presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Amal Esper Serur; el regidor, Hugo Alberto Rábago Mar; demás integrantes del Cabildo, titulares de dependencias municipales; estudiantes e integrantes de organizaciones que trabajan a favor del medio ambiente.