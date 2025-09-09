Cateo en gasolinera de Saltillo por autoridades federales

SALTILLO, COAHUUILA.- La gasolinera Combusa, ubicada en el cruce del bulevar Jesús Valdés Sánchez y la calle Héctor Saucedo, en Saltillo, fue cateada este martes por autoridades federales como parte de las acciones para combatir el tráfico de hidrocarburos en el país.

El operativo comenzó alrededor de las 12:00 horas y fue encabezado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional. Durante las diligencias, se acordonó el área y se tomaron muestras del combustible almacenado para analizar su composición.

Las autoridades informaron que el cateo se realizó siguiendo los protocolos de seguridad necesarios para no afectar a despachadores ni a clientes que se encontraban en el lugar. Además de la revisión de hidrocarburos, se verificaron los documentos legales y permisos de operación de la estación.

Aunque no se reportaron detenidos, la gasolinera permaneció bajo custodia mientras se esclarece la procedencia del combustible. De manera extraoficial, trascendió que la investigación podría estar relacionada con recientes detenciones por huachicoleo en Tamaulipas, versión que hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades.

La cadena Combusa no ha emitido ningún comunicado oficial sobre lo ocurrido, mientras se espera el dictamen de los análisis de laboratorio que determinarán la legalidad del combustible.