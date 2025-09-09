Falta de gasolina magna en Coahuila impacta a consumidores

SALTILLO, COAHUILA.- Saltillo amaneció este martes con una preocupación extra: el desabasto de gasolina magna. Desde primeras horas, conductores reportaron que diversas estaciones, principalmente de la cadena Oxxo Gas, no contaban con el combustible regular, obligando a los consumidores a cargar gasolina premium o, en algunos casos, conformarse con diésel.

La situación se registró con mayor fuerza en el sur y oriente de la capital coahuilense, pero también alcanzó a municipios cercanos como Arteaga y Ramos Arizpe, despachadores confirmaron que el retraso en la distribución de magna es generalizado y comenzó a sentirse desde la mañana, lo que generó molestia entre clientes que se vieron obligados a pagar casi cuatro pesos más por litro.

"Los clientes se enojan porque no hay verde y tienen que llenar con roja, que está mucho más cara", comentó un operador que prefirió mantener el anonimato.

El precio de la gasolina premium ronda actualmente los 27.34 pesos por litro, mientras que la magna se mantiene entre 23.99 y 24.60 pesos. La diferencia, aunque parezca pequeña, representa un golpe directo al bolsillo de trabajadores, estudiantes y transportistas que diariamente dependen del combustible.

El Secretario de Economía de Coahuila, Eduardo Olivares, aseguró que no existe un reporte oficial de desabasto, aunque reconoció que hay retrasos en la distribución que afectan a unas 30 estaciones, es decir, cerca del 20% de las gasolineras en la región sureste.

A nivel nacional, esta problemática no es aislada. Durante las últimas semanas, varias entidades han reportado intermitencias en el abasto debido a complicaciones logísticas y de transporte de combustible, lo que ha encendido la alerta entre consumidores que temen un repunte de precios y afectaciones mayores a la movilidad.