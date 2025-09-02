Arranca el ciclo escolar en Ciudad Acuña con aulas completas y mejoras educativas

Ciudad Acuña, Coahuila — Con motivo del arranque del nuevo ciclo escolar en todo el estado de Coahuila, el subsecretario de Educación Básica, Hugo Lozano, visitó Ciudad Acuña para supervisar el inicio de clases en esta región fronteriza.

Durante su recorrido, Lozano subrayó que, gracias al esfuerzo anticipado del Gobierno estatal, se logró cubrir en su totalidad las plazas docentes, evitando así ausencias en las aulas desde el primer día de clases.

Asimismo, destacó que siguen en marcha trabajos de construcción y mejora de espacios educativos, lo cual busca garantizar condiciones dignas tanto para estudiantes como para el personal académico.

"Seguimos trabajando por la encomienda del gobernador Manolo Jiménez, reforzando la educación para que siga siendo una fortaleza en nuestro estado", afirmó el subsecretario.

Finalmente, Hugo Lozano aseguró que las solicitudes del sector educativo continúan siendo escuchadas, y que se mantendrá el impulso a programas en beneficio de la comunidad escolar en Coahuila.