¡Arranca Fiesta en la Sierra 2026 con causa en Ciudad Acuña!

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Con cerca de 300 participantes de México y Estados Unidos arrancó Fiesta en la Sierra 2026, evento todoterreno con causa promovido por el DIF Estatal.

El banderazo de salida se realizó desde tempranas horas en la Macroplaza, con el inicio de las actividades programadas para desarrollarse durante dos días.

La recaudación del evento será destinada a apoyar a una menor que recibirá una operación auditiva, con la expectativa de que pueda recuperar la audición.

Además del beneficio social, la actividad representa una derrama económica para Ciudad Acuña, debido a la participación de personas provenientes de ambos países.