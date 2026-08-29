¡Otra vez se incendia vivienda en Monclova! Vecinos viven entre el temor y la molestia

MONCLOVA, COAH.- Por enésima ocasión, una vivienda ubicada en el cruce de las calles Valle Gobernadora y Primavera, en la colonia Mezquital del Valle, volvió a ser escenario de un incendio, situación que mantiene atemorizados y molestos a los vecinos del sector.

El siniestro se registró la noche del viernes en el interior y patio del inmueble, señalado por habitantes de la zona como una propiedad que desde hace tiempo ha presentado un historial recurrente de incendios.

Acciones de la autoridad

Ante la repetición de estos hechos, los vecinos solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes, al considerar que cada nuevo siniestro representa un riesgo tanto para quienes habitan en el inmueble como para las familias de los alrededores.

Residentes del sector señalaron que, pese a los constantes incidentes registrados en el domicilio, hasta ahora no se había identificado claramente a los responsables o propietarios que se hicieran cargo de la situación.

Sin embargo, durante el incendio ocurrido la noche del viernes trascendió entre los vecinos que la vivienda sí cuenta con propietario y que una persona permanece en el inmueble, a pesar de las condiciones en las que se encuentra.

"Vive una persona que le apodan el GAMA", señaló una de las vecinas aledañas a la propiedad, a la que los habitantes atribuyen un largo historial de incendios.

El reporte provocó la movilización del departamento de Bomberos Monclova, cuyos elementos acudieron al lugar y lograron controlar las llamas antes de que el fuego pudiera extenderse a otras áreas o viviendas cercanas.

Impacto en la comunidad

Autoridades municipales también tomaron conocimiento de los hechos y se espera que las instancias correspondientes intervengan ante los reportes recurrentes de incendios en este domicilio.

Los vecinos reiteraron su llamado a las autoridades para que se tomen cartas en el asunto y se implementen medidas que permitan prevenir nuevos incidentes y reducir el riesgo para las familias que viven en este sector de Monclova.