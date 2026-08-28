Cabildo de Monclova aprueba nuevo reglamento de servicios públicos

El Cabildo de Monclova aprobó el nuevo Reglamento para la Organización, Operación y Gestión Integral de los Servicios Públicos Municipales, con el que se establecen nuevas reglas para la prestación, operación y vigilancia de los servicios públicos, además de contemplar la aplicación de multas ante determinados incumplimientos.

El ordenamiento, propuesto por el director general de Servicios Primarios, Reginaldo Rodríguez Campos, fue aprobado durante la sesión ordinaria de Cabildo número 47, después del trabajo de revisión realizado durante diversas sesiones por la Comisión de Reglamentación, Transparencia y Acceso a la Información.

Uno de los principales alcances del nuevo reglamento es establecer mecanismos para regular la prestación de los servicios públicos municipales y sanciones económicas en los casos previstos por sus disposiciones, con lo que el municipio contará con mayores herramientas para vigilar el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

El documento fue analizado y dictaminado previamente por la comisión correspondiente antes de ser sometido a consideración del pleno del ayuntamiento.

Tras su aprobación por el Cabildo, el reglamento deberá continuar con el procedimiento correspondiente ante el Congreso del Estado, para posteriormente convertirse en el nuevo marco reglamentario que regirá la operación de los Servicios Primarios en Monclova.

La nueva normativa también busca brindar mayor certeza sobre las obligaciones y responsabilidades relacionadas con los servicios públicos, así como establecer reglas definidas para la actuación de las áreas municipales encargadas de su prestación y vigilancia.

Otros acuerdos

Durante la misma sesión, el Cabildo también abordó otros asuntos, entre ellos la convocatoria para integrar el Cabildo Juvenil 2026, propuesta por la regidora Ana María Osoria Rangel, así como la autorización para realizar la Gran Feria de los Derechos Humanos 2026, propuesta por la Comisión de Derechos Humanos.

En materia de agua, las regidoras Nancy Carolina Villarreal Obregón y Griselda Irazema Arreguín Cuéllar presentaron propuestas relacionadas con SIMAS Monclova-Frontera. Entre ellas se planteó la incorporación de un modelo de tarifa lineal para el servicio de agua potable en el proyecto de Ley de Ingresos 2027, un programa extraordinario temporal de regularización de adeudos y medidas para reconocer pagos y abonos realizados mediante convenios, además de permitir la liquidación de adeudos en una sola exhibición.

La sesión contempló un total de nueve puntos, incluidos asuntos generales y la clausura. Los temas financieros no fueron abordados en esta reunión, debido a que la próxima sesión de Cabildo, programada para el 31 de agosto, contempla la revisión de la cuenta pública y el anteproyecto de la Ley de Ingresos, conforme a los tiempos establecidos por la legislación.