Trabajadores de AHMSA enfrentan reducción de salario registrado ante el IMSS

El Salario Diario Integrado de trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha disminuido de mil 125 a 725 pesos, una reducción de 400 pesos, según señaló Ervey Valenzuela de la Torre, representante de ex obreros.

El trabajador explicó que la disminución ha sido detectada al revisar las boletas de semanas cotizadas ante el IMSS y advirtió que esta situación podría afectar las liquidaciones y derechos de los obreros.

"Antes andábamos en mil 125 pesos el salario del IMSS, ahorita estamos en 725 pesos", señaló.

Valenzuela de la Torre indicó que actualmente los trabajadores más jóvenes que permanecen en la empresa tienen entre 35 y 40 años, mientras que otro grupo se encuentra entre los 50 años y en adelante. Agregó que algunos trabajadores de alrededor de 58 años están solicitando su baja para incorporarse posteriormente a la Modalidad 40.

Consideró que esta situación puede representar una estrategia que favorece a la empresa, debido a que los trabajadores que optan por retirarse y renunciar a sus derechos podrían obtener una menor liquidación.

"Cada vez el Seguro Social va para abajo. Entonces, mucha gente analiza: ´Me voy a los 58 años, pido mi baja y posteriormente pago la modalidad´", explicó.

El representante de los ex obreros cuestionó que no exista una explicación sobre las razones por las que ha disminuido el salario con el que continúan registrados ante el IMSS.

"Eso nadie nos da ninguna explicación", afirmó.

Señaló que los trabajadores han solicitado transparencia al síndico respecto a la manera en que AHMSA mantiene registrados sus salarios ante el Seguro Social, pero aseguró que no han recibido una explicación.

Valenzuela de la Torre advirtió que la reducción del salario registrado ante el IMSS tendrá consecuencias para los trabajadores, particularmente en sus liquidaciones y otros derechos laborales.