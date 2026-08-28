Denuncias de maltrato llevan a cateo en anexo en colonia Santa Bárbara

Una denuncia por maltrato presentada ante la Fiscalía General del Estado derivó en un cateo al anexo "Una Vida Nueva es Posible", de la colonia Santa Bárbara, donde posteriormente surgieron dos denuncias más por parte de personas que se encontraban recluidas.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la Fiscalía de Justicia del Estado en la región Centro, informó que el caso inició cuando una mujer acudió a las instalaciones de la dependencia para denunciar que había sufrido maltrato mientras permanecía internada en el centro de rehabilitación.

La denunciante fue valorada por un médico legista, quien determinó que presentaba lesiones.

A partir de la denuncia, el Ministerio Público solicitó ante el juez en turno una orden de cateo, la cual fue otorgada. Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes en el inmueble y recabaron diversos datos de prueba.

"Se pudo determinar que contaba con lesiones. Posterior a esto, el Ministerio Público que tenía la causa solicita un cateo ante el juez que está en turno, mismo que fue otorgado", explicó Lazo Chapa.

Durante el operativo fueron localizadas aproximadamente 25 personas, hombres y mujeres de diferentes edades, quienes se encontraban recluidas en el lugar.

Todos fueron notificados a sus familiares y posteriormente entregados a ellos, informó el funcionario.

El delegado confirmó que, después del cateo, la Fiscalía recibió dos denuncias adicionales de personas que habían estado recluidas en el mismo centro.

"Posteriormente recibimos dos denuncias más de personas que estaban recluidas en este lugar y, pues bueno, le estamos dando seguimiento a todos", señaló.

Lazo Chapa indicó que las investigaciones continúan con la recopilación de otros datos de prueba, entre ellos declaraciones testimoniales, con el objetivo de concluir las carpetas y, en su caso, turnarlas ante el órgano jurisdiccional.

El posible delito que se investiga es lesiones, precisó el delegado, quien agregó que hasta el momento no hay personas detenidas.

"Hasta el momento no hay detenidos. Estamos integrando la carpeta para poder recabar datos de prueba", indicó.

El inmueble quedó asegurado y se colocaron los sellos correspondientes una vez concluido el cateo.

Lazo Chapa señaló que la mujer que presentó la primera denuncia ya no se encontraba dentro del anexo cuando acudió a la Fiscalía, aunque dijo desconocer con precisión la forma en que salió del lugar.

Respecto a la supervisión de los centros de rehabilitación, explicó que existe coordinación entre la Fiscalía y la Secretaría de Salud, cuyas brigadas realizan recorridos rutinarios por los anexos de la región Centro para verificar las condiciones en que permanecen las personas internadas.

Cuando durante estas revisiones se detectan datos o condiciones que pudieran constituir un delito, la Secretaría de Salud notifica a la Fiscalía para que sus agentes realicen las diligencias correspondientes.

El funcionario estimó que durante el año han sido cerrados entre seis y siete centros, aunque no precisó los nombres de los establecimientos.

Lazo Chapa agregó que el fiscal general, Federico Fernández, ha instruido mantener atención a este tipo de situaciones para dar prontitud a las investigaciones.