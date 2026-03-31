Alerta ecológica en Ciudad Acuña por mortandad de peces en el arroyo Las Vacas

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un problema ecológico fue evidenciado en el arroyo Las Vacas, donde se reportó la mortandad de peces en distintos puntos del cauce.

De acuerdo con autoridades, el nivel del arroyo suele disminuir en esta temporada debido a la baja liberación de agua desde la presa La Amistad, lo que agrava las condiciones ambientales en la zona.

Acciones de la autoridad

Personal del área de Ecología, en coordinación con ecologistas de la ciudad, realizó una evaluación tras detectarse la presencia de residuos y afectaciones a la fauna.

Durante la inspección se identificó el robo de tapas de alcantarillado en diversos sectores, situación que ha permitido el ingreso constante de basura, principalmente arrojada por ciudadanos.

Impacto en la comunidad

La saturación del sistema de drenaje provoca el desbordamiento de líquidos residuales que terminan por desembocar en el arroyo, afectando directamente el ecosistema.

Autoridades señalaron que el problema se ha vuelto recurrente, ya que algunas familias continúan utilizando estos puntos como tiraderos clandestinos, lo que se agrava ante la falta de infraestructura adecuada.

En el lugar se constató la acumulación de basura, así como la presencia de peces muertos, lo que evidencia el impacto ambiental que enfrenta este afluente.