Miguel Castillo Morales, delegado del INE, informó sobre el cierre simbólico de la primera etapa de capacitación electoral en el estado de Coahuila. Durante este periodo, el personal del instituto visitó a un total de 377,942 ciudadanos en toda la entidad, destacando que 54,786 de estas visitas se realizaron específicamente en el Distrito 03 con sede en Monclova. Los resultados obtenidos fueron calificados como muy favorables, logrando un avance significativo para la integración de las mesas directivas de casilla para la elección del 7 de junio.

Aunque para cubrir la entidad se requieren poco más de 30,000 funcionarios, se logró que cerca de 70,000 ciudadanos aceptaran la invitación y cumplieran con los requisitos legales. Los seleccionados cuentan con credencial para votar vigente, saben leer y escribir y no tienen sanciones penales, superando la cifra necesaria de propietarios y suplentes para la jornada. Contar con este número de voluntarios permite tener una lista de reserva sólida para sustituir a quienes no puedan asistir y asegurar que todas las casillas se instalen sin contratiempos.

Capacitación y selección de funcionarios de casilla

La siguiente fase del proceso se llevará a cabo el próximo 8 de abril a través de un segundo sorteo informático en las juntas distritales ejecutivas. En esta etapa se seleccionarán a siete personas por cada casilla y los cargos se asignarán de manera descendente según el grado de escolaridad de los participantes. Bajo este criterio, los ciudadanos con niveles académicos más altos serán designados preferentemente como presidentes o secretarios de las mesas directivas.

Preparación para la jornada electoral

Tras este sorteo, el INE iniciará una nueva ronda de capacitación enfocada en simulacros y prácticas directas sobre las funciones a realizar el día de la jornada electoral. Se exhorta a los ciudadanos que ya aceptaron participar a que continúen con el proceso y asistan a estas sesiones de preparación técnica. La meta es garantizar que los vecinos encargados de recibir los sufragios operen de forma correcta, sin errores y bajo todas las condiciones necesarias para una elección transparente.