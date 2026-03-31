El padre Rodrigo Santamaría Aguilar llama a la reflexión en Semana Santa

MINAS DE BARROTERÁN, COAH.- Durante los días de Semana Santa, el padre Rodrigo Santamaría Aguilar, de la parroquia Nuestra Señora de San Juan de Los Lagos, hizo un llamado a la comunidad para vivir este tiempo con profunda reflexión y compromiso espiritual.

En su mensaje, destacó que Dios espera de las personas un compromiso real, más allá de lo protocolario, que se traduzca en justicia, amor y fraternidad para construir un futuro mejor.

El sacerdote subrayó que la luz de la palabra y la guía del Espíritu Santo deben ser aceptadas con docilidad, pues solo así se puede alcanzar un entendimiento que lleve a transformar la vida cotidiana.

"Dios espera un compromiso que nos haga verdaderos hombres y mujeres que vayan viviendo el amor, la fraternidad", expresó durante su intervención.

Mensaje del padre Rodrigo Santamaría Aguilar

Asimismo, pidió especial atención hacia los niños y niñas, quienes deben aprender de la palabra de Dios y de los errores de los adultos, para que nunca más se repitan tragedias en la sociedad.

Señaló que, la formación espiritual de las nuevas generaciones es clave para evitar que se sumen más dificultades a las realidades que se viven en distintos ámbitos.

El padre Santamaría advirtió que de nada serviría recordar de manera perpetua los momentos de reflexión si en el presente continúan las tragedias y las situaciones complicadas.

Reflexión sobre la Semana Santa

Invitó a que la Semana Santa no sea solo un acto conmemorativo, sino un espacio para cambiar actitudes y fortalecer la fe.

Finalmente, exhortó a los fieles a acercarse más al ideal de Jesucristo, "nuestro señor y dador de la vida", y, a vivir estos días santos con un espíritu renovado, buscando la paz y la esperanza que solo la fe puede ofrecer.