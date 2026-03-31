Prohibición de vapeadores en Coahuila abriría paso a corrupción y ventas ilegales en Monclova

Luego de que se aprobara oficialmente la ley que prohíbe la venta de vapeadores en Coahuila, comerciantes del giro advirtieron que esta medida podría derivar en un mercado clandestino, así como en el incremento de precios de estos dispositivos electrónicos.

Un vendedor de la Zona Centro, quien solicitó el anonimato, consideró que, aunque la prohibición busca proteger la salud, principalmente de los jóvenes, también tendrá un impacto negativo en sus ingresos. "Está bien por la salud de los chavos, pero sí nos afecta en las ventas porque generan ganancias", expresó.

El comerciante señaló que, como ocurre con otros productos prohibidos, la restricción podría fomentar su comercialización ilegal. "Todo es corrupción y ahora los venderán hasta más caros, lo están disfrazando nada más, esa ley no evitará la venta", afirmó.

Ante este panorama, indicó que dejará de surtir más mercancía y únicamente venderá el inventario restante para evitar posibles sanciones. "Ya no voy a surtir, no me quiero meter en problemas", dijo.

Explicó que los vapeadores que comercializa son adquiridos en la Ciudad de México, donde aún se permite su venta en algunas zonas, aunque en otras ya se han implementado restricciones similares.

En cuanto a los costos, detalló que estos dispositivos se venden entre 100 y 250 pesos, y aseguró que su clientela está conformada principalmente por personas mayores de edad, a quienes únicamente les realiza la venta. Asimismo, comentó que algunos adultos, incluso de mayor edad, recurren a los vapeadores como una alternativa para dejar de fumar tabaco. "Es como un cigarro electrónico, es vapor con sabor, y cuando se acaba hay que comprar otro", explicó.

No obstante, reconoció desconocer los componentes de estos productos, aunque reiteró que hay usuarios que aseguran haber dejado el cigarro tradicional gracias a su uso.

La nueva ley busca proteger la salud de los jóvenes en Coahuila.

La reciente legislación en Coahuila tiene como objetivo principal la protección de la salud de los jóvenes, quienes son los más vulnerables al uso de productos de vapeo. Sin embargo, la implementación de esta ley ha generado un debate sobre su efectividad y las posibles consecuencias económicas para los comerciantes locales.

Comerciantes temen que la prohibición fomente un mercado clandestino.

Los comerciantes advierten que la prohibición de la venta de vapeadores podría dar lugar a un aumento en el mercado clandestino, donde los precios podrían incrementarse aún más. Esta situación podría llevar a un ciclo de corrupción y venta ilegal, afectando tanto a los consumidores como a los vendedores legítimos.

Los vapeadores se venden entre 100 y 250 pesos en la región.

Los precios de los vapeadores en Coahuila oscilan entre 100 y 250 pesos, y su clientela está compuesta principalmente por adultos que buscan alternativas al tabaco. La prohibición podría cambiar drásticamente este panorama, afectando tanto a los usuarios como a los comerciantes que dependen de estas ventas.