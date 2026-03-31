Entre la vida y la muerte: joven atropellado en Monclova podría presentar muerte cerebral

La condición de Diego Osvaldo Castro Flores, joven de 24 años atropellado el pasado fin de semana en la avenida Acereros, es crítica, en donde los médicos señalan la posibilidad de que presente muerte cerebral, por lo que permanece inconsciente en el área de terapia intensiva, conectado a soporte vital y sin señales de mejoría.

Lo que en un inicio parecía una lesión menor se convirtió en una emergencia neurológica de gravedad, que pone en riesgo la vida de Diego.

Como recordará el pasado sábado se registró el accidente cuando Diego se dirigía a su trabajo en su motocicleta y fue embestido por un automovilista que tomó en sentido contrario el par vial.

Tras el choque Diego se levantó y dijo que todo estaba bien, únicamente con fractura en su pierna, sin embargo tras horas en el hospital comenzó a presentar dolores muy fuertes en la cabeza y tuvo que ser intervenido.

Ante la falta de un neurocirujano en el Hospital Amparo Pape de Benavides, se buscó trasladarlo a otras ciudades; sin embargo, su estado lo impidió por lo que fue sometido a una cirugía de emergencia en Monclova para liberar la presión en el cerebro provocada por un hematoma.

Tras la operación de casi seis horas, los médicos dijeron que había salido bien, pero que el daño neurológico fue severo, por lo que Diego estaba muy grave y que la situación podía cambiar en cualquier momento.

Actualmente, Diego permanece internado en el Hospital San José, donde especialistas han informado que existe una alta probabilidad de muerte cerebral, diagnóstico que aún no ha sido confirmado de manera definitiva.

Señalan que tendría que pasar un milagro para que Diego despierte y aún así existe riesgo de que presente secuelas muy graves, en las que no podría hablar, ni caminar, ni valerse por sí mismo.

Mientras que la familia enfrenta la incertidumbre médica, también atraviesa por una crisis económica, la cuenta hospitalaria continúa en aumento y podría superar los 800 mil pesos, mientras que el seguro del responsable solo cubriría hasta 750 mil pesos.

Además, denunciaron que la información médica ha sido limitada debido a los adeudos que tienen, en donde se tiene que cubrir el adeudo para que se pueda valorar y dar a conocer el estado real.

En el ámbito legal, la familia acusa omisiones, donde señalan que el conductor responsable, originario de Saltillo, no se ha hecho cargo de los gastos y ya no se encuentra bajo resguardo de las autoridades.

Ya se interpuso de manera formal la denuncia, sin embargo no se ha tenido un acercamiento con el responsable para que cubra los gastos médicos.