Asaltan farmacia en Ciudad Acuña; ladrón huye con hasta 3 mil pesos

Ciudad Acuña, Coah.– Una farmacia ubicada sobre el libramiento Sur Poniente, en el cruce con Mar de Cristal, en la colonia Las Américas, fue blanco de un asalto cometido por un solitario delincuente, quien logró escapar con un botín estimado entre 2 mil y 3 mil pesos en efectivo.

Acciones de la autoridad

Elementos del Mando Coordinado y de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al llamado de auxilio y entrevistaron al personal del establecimiento, que confirmó que ninguno de los trabajadores resultó lesionado durante el atraco.

Incremento de delitos en diciembre

Las autoridades iniciaron las indagatorias para dar con el responsable, quien huyó tras cometer el robo. Corporaciones locales recordaron que diciembre suele registrar un incremento en delitos patrimoniales en la ciudad debido al mayor flujo de efectivo y actividad comercial propios de la temporada.