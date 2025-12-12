Brilla el espíritu navideño en Ciudad Acuña con colorido desfile universitario

Ciudad Acuña, Coah.– La ciudad se llenó de ambiente festivo con el desfile navideño organizado por una universidad local, cuya caravana recorrió la calle Guerrero ante la expectativa de cientos de familias que aguardaban su paso.

Niños y adultos se colocaron a lo largo de la vialidad para disfrutar de los carros alegóricos y personajes navideños que dieron vida al recorrido. Los participantes del desfile compartieron dulces con los más pequeños, generando momentos especiales para quienes se dieron cita.

El evento reforzó el espíritu de celebración propio de diciembre, llevando un mensaje de unión y alegría a las familias acuñenses.