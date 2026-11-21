CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Autoridades estadounidenses decomisaron un arsenal que era trasladado hacia México a través del cruce fronterizo entre Del Río y Ciudad Acuña, donde fue detectado por elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Detalles del arsenal decomisado

Entre el armamento asegurado se encuentran dos armas largas calibre .50, además de armas cortas y 37 mil cartuchos hábiles.

De acuerdo con la información, todo el material era transportado por un solo conductor, quien viajaba en un vehículo con destino a México.

Custodia del conductor

Tras el aseguramiento, el hombre quedó bajo custodia de agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, mientras se espera que se determine la sentencia correspondiente.