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Coahuila

Atleta acuñense conquista el Maratón de París con marca destacada

Marco Trujillo rompe por quinta vez la barrera de las tres horas y pone en alto a Ciudad Acuña.

Por Angel Garcia - 15 abril, 2026 - 11:41 a.m.
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      Ciudad Acuña.– Un atleta originario de esta frontera logró completar el Maratón de París, destacando por su desempeño y constancia al representar a la ciudad en una competencia internacional.

      Se trata del coach Marco Trujillo, integrante del Club Fuente de Vida, quien viajó a Francia para participar en esta exigente prueba atlética, considerada una de las más importantes a nivel mundial.

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      El acuñense consiguió finalizar la carrera con un tiempo de 2 horas, 59 minutos y 38 segundos, logrando así romper por quinta ocasión la barrera de las tres horas en maratones.

      A sus 52 años de edad, Trujillo reafirmó su disciplina y preparación, consolidándose como un ejemplo de perseverancia dentro del ámbito deportivo local.

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      Impacto en la comunidad

      Su participación refleja cómo atletas de Ciudad Acuña continúan destacando en distintos escenarios internacionales, demostrando que con esfuerzo y dedicación es posible alcanzar metas de alto nivel.

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