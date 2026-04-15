Atleta acuñense conquista el Maratón de París con marca destacada

Ciudad Acuña.– Un atleta originario de esta frontera logró completar el Maratón de París, destacando por su desempeño y constancia al representar a la ciudad en una competencia internacional.

Se trata del coach Marco Trujillo, integrante del Club Fuente de Vida, quien viajó a Francia para participar en esta exigente prueba atlética, considerada una de las más importantes a nivel mundial.

El acuñense consiguió finalizar la carrera con un tiempo de 2 horas, 59 minutos y 38 segundos, logrando así romper por quinta ocasión la barrera de las tres horas en maratones.

A sus 52 años de edad, Trujillo reafirmó su disciplina y preparación, consolidándose como un ejemplo de perseverancia dentro del ámbito deportivo local.

Impacto en la comunidad

Su participación refleja cómo atletas de Ciudad Acuña continúan destacando en distintos escenarios internacionales, demostrando que con esfuerzo y dedicación es posible alcanzar metas de alto nivel.