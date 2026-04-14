Vecinos denuncian vandalismo de estudiantes en Coahuila

Habitantes de un sector habitacional denunciaron actos de vandalismo presuntamente cometidos por estudiantes de secundaria, quienes han sido señalados por patear portones de viviendas y posteriormente huir del lugar.

Esta práctica se ha vuelto frecuente, ya que incluso durante el periodo vacacional disminuyeron los incidentes; sin embargo, con el regreso a clases, el problema se reanudó.

Lizeth Ortiz, una de las afectadas, difundió en redes sociales evidencias en video donde se observa a un grupo de jóvenes realizando estas acciones, lo que ha generado molestia entre los residentes del sector.

En su publicación, la vecina hizo un llamado directo a los padres de familia para que intervengan en la conducta de sus hijos, señalando que en varias ocasiones había dejado pasar lo que consideró "travesuras", pero que la situación ya rebasó el límite.

Asimismo, cuestionó si existe algún motivo detrás de estas conductas o si se trata únicamente de diversión, advirtiendo que los hechos ocurren principalmente cuando los estudiantes se dirigen a la secundaria o al salir de clases.

Relató que en uno de los incidentes intentó seguir a los jóvenes, quienes huyeron corriendo rumbo al sector de Los Álamos, proporcionando incluso características de algunos de ellos, como el uso de mochilas distintivas.

Ante esta situación, vecinos hicieron un llamado tanto a las autoridades como a los padres de familia para atender el problema y evitar que estos actos escalen o generen daños mayores a las viviendas.

Con el inicio del ciclo escolar, los vecinos han notado un aumento en los actos de vandalismo, lo que ha generado preocupación en la comunidad. Los residentes temen que la situación se agrave si no se toman medidas adecuadas para abordar el problema.

Lizeth Ortiz ha compartido en redes sociales videos que documentan los actos de vandalismo, lo que ha llevado a otros vecinos a unirse a la denuncia. La comunidad espera que estas evidencias ayuden a identificar a los responsables y a tomar acciones efectivas.

Los residentes han hecho un llamado a los padres de familia para que supervisen a sus hijos y a las autoridades para que implementen medidas que prevengan futuros incidentes. La comunidad busca un ambiente seguro y pacífico para todos.