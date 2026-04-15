Taylor Swift lidera nominaciones en los American Music Awards 2026

LAS VEGAS — Taylor Swift se consolidó este miércoles como la principal contendiente para los American Music Awards 2026 al recibir ocho nominaciones, incluyendo las categorías de mayor relevancia como Artista del Año y Álbum del Año.

La lista de nominados, anunciada para la 52ª edición de los premios, sitúa a Swift por delante de un grupo competitivo de artistas que incluye a Sabrina Carpenter, Olivia Dean, Sombr y Morgan Wallen, quienes obtuvieron siete menciones cada uno. Swift, que ya ostenta el récord como la artista más premiada en la historia de este certamen con 40 galardones, competirá esta vez con su producción "The Life of a Showgirl".

Categorías principales y contendientes destacados

En la disputa por el premio al Artista del Año, Swift se enfrentará a figuras de alcance global como Bad Bunny, Kendrick Lamar, Harry Styles, Justin Bieber y el grupo de K-pop BTS. Según el listado oficial, la cantante también obtuvo candidaturas por su sencillo "The Fate of Ophelia" en las categorías de Canción del Año, Mejor Canción Pop y Mejor Video Musical.

Además de los líderes de la lista, Lady Gaga y Alex Warren alcanzaron seis nominaciones cada uno. Otros artistas con presencia notable incluyen a Bruno Mars, Cardi B y Tate McRae, todos con cuatro menciones en diversas categorías.

Sorpresas y debutantes en los premios

Una de las novedades en las nominaciones de los American Music Awards 2026 es la inclusión del proyecto "Demon Hunters". Sus integrantes, Huntr/X, lograron sus primeras candidaturas en categorías críticas como Mejor Interpretación Vocal y Canción del Año por el tema "Golden", que recientemente obtuvo un premio Oscar.

La diversidad de géneros en la lista refleja, según analistas de la industria, el actual panorama multiplataforma del consumo musical global, integrando desde el country de Morgan Wallen hasta el pop emergente de artistas como Olivia Dean.

Detalles de la ceremonia en Las Vegas

La entrega de premios se llevará a cabo el próximo 25 de mayo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. La producción, a cargo de la empresa Dick Clark, confirmó que la actriz y cantante Queen Latifah será la encargada de conducir la gala.

Los American Music Awards se distinguen de otros galardones de la industria por basar sus resultados en las votaciones del público, evaluando el éxito comercial y la popularidad de los artistas en el periodo elegible.