Cabildo de Monclova aprueba inversión de 58 millones para obras

En sesión ordinaria encabezada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez, el Cabildo de Monclova aprobó el Plan de Inversión del COPLADEM por un monto superior a los 58 millones de pesos, recursos que serán destinados a la ejecución de 51 obras en distintos sectores de la ciudad.

Durante la misma sesión, también se avaló la integración de una comisión especial conformada por siete miembros del Cabildo, la cual tendrá como objetivo dar seguimiento a iniciativas relacionadas con la Ley de Participación Ciudadana.

El punto de COPLADEM fue presentado por el regidor de Obras Públicas, Roberto Plata, quien detalló que las acciones contempladas dentro del plan abarcan rubros prioritarios como agua potable, drenaje sanitario y pavimentación, mediante trabajos de rehabilitación, ampliación y construcción de infraestructura municipal.

De acuerdo con el desglose, se destinarán más de 14 millones para la rehabilitación de líneas de agua potable en colonias como San Francisco, Miravalle, Campanario, 23 de Abril, Otilio Montaño, Zona Centro y Guerrero.

En cuanto a la construcción de redes de drenaje sanitario, se invertirán 8 millones 454 mil pesos en sectores como Lomas de San Miguel, Héroes del 47, Zona Centro y Ampliación Lucrecia Solano.

Asimismo, el programa contempla una inversión superior a los 33 millones de pesos en trabajos de recarpeteo en colonias como Lupita Murguía, Buenos Aires, Del Río, Pedregal, Leandro Valle y Estancias de San Juan Bautista, entre otras.

Autoridades municipales destacaron que estas acciones forman parte del compromiso de los regidores, quienes continúan trabajando en equipo para fortalecer la administración municipal y mejorar la calidad de vida de las familias de Monclova.