Cierre carretero en la 57 tras volcadura de tráiler en Arteaga

Arteaga, Coahuila.– La volcadura de un tráiler provocó el cierre parcial de la carretera federal 57 la noche de este martes, generando un severo congestionamiento vehicular en dirección a Monterrey.

El percance se registró alrededor de las 20:00 horas en el kilómetro 232, donde la pesada unidad terminó recostada sobre su costado derecho. El operador resultó con lesiones leves y fue atendido en el lugar por elementos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga, así como personal de CAPUFE.

Detalles confirmados

Debido a las maniobras para el retiro del vehículo con apoyo de grúas, la Guardia Nacional determinó el cierre de la vialidad en varios puntos. Se reportó el cierre de las casetas de Los Chorros y Huachichil, además de la restricción a la altura del kilómetro 228, en el entronque hacia Los Lirios, todo en dirección a Monterrey.

La circulación en los carriles de Matehuala a Monterrey se mantuvo complicada, por lo que autoridades exhortan a los automovilistas a tomar precauciones al momento de conocer sobre algún accidente en las diferentes vialidades con el fin de evitar congestiones.

Acciones de la autoridad

Cabe señalar que a primera hora de este miércoles las vías fueron despejadas por lo que ya se puede circular sobre la zona con tranquilidad.