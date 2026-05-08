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Coahuila

Atletas de Ciudad Acuña brillan en "MR. Torreón" y suben al podio

Georgina Botero, Ever Aparicio y Alex Castilla lograron destacados resultados en sus respectivas categorías de fisicoculturismo y fitness.

Por Angel Garcia - 08 mayo, 2026 - 09:59 a.m.
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      CIUDAD ACUÑA, COAH.- Atletas de Ciudad Acuña destacaron durante su participación en la competencia de fisicoculturismo y fitness "MR. Torreón", donde lograron posicionarse entre los mejores competidores de sus respectivas categorías.

      En el evento participaron Georgina Botero, Ever Aparicio y Alex Castilla, quienes acudieron acompañados de su coach y nutriólogo Lalo Botello.

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      Resultados destacados en Torreón

      Los representantes acuñenses consiguieron subir al podio tras obtener importantes resultados en la competencia celebrada en Torreón, Coahuila.

      Georgina Botero alcanzó el tercer lugar en la categoría Bikini Novata, mientras que Ever Aparicio obtuvo el segundo lugar en Man Physique. De igual forma, Alex Castilla logró el segundo lugar en la categoría Man Physique.

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      Preparación continua de los atletas

      Los jóvenes atletas continuarán su preparación bajo la dirección de Lalo Botello, fortaleciendo el trabajo deportivo que ha permitido que competidores de Ciudad Acuña destaquen en certámenes estatales.

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