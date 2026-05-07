Cierre del ciclo escolar en México se adelanta al 5 de junio

México.- La SEP anunció la modificación del calendario escolar y adelantarán el cierre de ciclo para el 5 de junio e iniciarán clases hasta el 31 de agosto debido al inicio del Mundial y por la ola de calor que impacta al País.

"Estamos reunidos todas y todos los Secretarios de Educación Pública de las entidades federativas y hemos tomado el siguiente acuerdo respecto del calendario escolar. Por distintas circunstancias y distintas peticiones que hemos tenido, adelantaremos el cierre del ciclo para el siguiente 5 de junio. (...) Y arrancamos oficialmente el ciclo escolar el 31 de agosto", informó Mario Delgado.

"Esta modificación obedece, principalmente, a la extraordinaria ola de calor que se está viviendo en estos días y que seguirá durante el mes de junio y julio. También por la realización del Mundial en nuestro País".

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, el cierre del ciclo escolar estaba marcado originalmente para el 15 de julio.

A través de un video en su cuenta de X, el titular de la SEP dijo que con esta medida se cumplen las diversas solicitudes hechas por diversos Mandatarios de la República.

"De esta manera, vamos a garantizar que se cumpla el plan de estudios y atender las distintas peticiones que hemos tenido de las entidades federativas", mencionó.

Mario Delgado explicó que los maestros deberán cerrar sus trabajos administrativos el 12 de junio y deberán regresar el 17 de agosto para iniciar con las semanas de trabajo previas al arranque del nuevo ciclo escolar.

"Las labores administrativas que hacen las y los maestros en cada cierre de ciclo terminarán el 12 de junio. Tendremos este receso hasta el próximo 10 de agosto, donde las y los maestros regresarán a sus consejo técnico para preparar el siguiente ciclo escolar.

"Del 17 al 28 de agosto tendremos dos semanas de fortalecimiento de aprendizajes, trabajo con nuestros niños y con nuestras niñas para reforzar todo aquello que sea necesario", añadió.