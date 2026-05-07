Gobernador Manolo Jiménez Salinas defiende soberanía ante intervención en México

Ante las declaraciones del Presidente de Estados Unidos, sobre una posible intervención en México para combatir al narcotráfico, el Gobernador, Manolo Jiménez Salinas, señaló que si bien se debe proteger la soberanía nacional, también es necesario mantener coordinación con países aliados para enfrentar a la delincuencia organizada.

El mandatario estatal aseguró que el problema de seguridad que enfrentan diversas regiones del país requiere una estrategia conjunta entre los distintos niveles de gobierno, la iniciativa privada, la sociedad civil y naciones que estén dispuestas a colaborar. "Es un tema profundo, hay formas de colaborar, hay formas de coordinarse, pero yo soy de la idea de que sí vale la pena hacer equipo para combatir la delincuencia organizada, hacer equipo con países aliados que quieran ayudarnos a combatir esta situación complicada en muchos estados del país".

Jiménez Salinas sostuvo que la violencia y el control territorial que mantiene el crimen en algunas regiones y estados del país, es a consecuencia de la fallida estrategia de seguridad del pasado gobierno federal. Indicó que con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum y del nuevo secretario de Seguridad modificó la estrategia y ha logrado un avance, sin embargo la delincuencia es un problema que se encuentra muy arraigado en varias entidades.

"Si lo que quieres es extirpar, erradicar, a veces con la fortaleza que tienes no es suficiente y menos si localmente no te ayudan, porque no crean que todos los alcaldes o gobernadores están en sintonía con esta nueva política pública".

El gobernador consideró que el combate a la delincuencia debe asumirse como una causa común y sostuvo que México puede coordinar esfuerzos internacionales sin comprometer su soberanía. "Yo estoy de acuerdo en que cuidemos la soberanía, que respetemos la soberanía, pero imagínate alguien que viva en un municipio controlado por el crimen organizado, ¿qué preferirá esa persona?, ¿estar bajo el yugo de los delincuentes o que vengan algunos países aliados a ayudarnos a liberarlos?", indicó.