Centros de rehabilitación en Coahuila operan sin control

El secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez reconoció públicamente que las autoridades no tienen un control exacto sobre los anexos y centros de rehabilitación que operan en el estado, al admitir que muchos funcionan de manera irregular, cambian constantemente de ubicación y algunos ni siquiera cuentan con nombre o registros oficiales.

Durante una entrevista, el funcionario reveló que aunque la Secretaría de Salud mantiene un censo de aproximadamente 240 anexos, en realidad podrían existir cerca de 400 operando en Coahuila. "Es muy difícil tener un control exacto", declaró, al explicar que algunos centros abren un día en un lugar y posteriormente desaparecen para instalarse en otra zona sin notificar a las autoridades.

Además, reconoció que entre 20 y 30 anexos detectados actualmente presentan irregularidades o están fuera de reglamento. Señaló que, pese a las anomalías encontradas, la dependencia generalmente otorga plazos de hasta 15 días para corregir observaciones, salvo que exista un riesgo sanitario grave que obligue al cierre inmediato.

Las declaraciones se dan en medio de la indignación por la muerte de un joven al interior de un centro de rehabilitación, caso que ha generado cuestionamientos sobre la vigilancia real en estos espacios. El secretario insistió en que Salud únicamente revisa temas médicos y sanitarios, mientras que las investigaciones por violencia o posibles delitos corresponden a la Fiscalía.

El funcionario también confirmó que muchos anexos operan prácticamente en la informalidad. "La gente oye que es un anexo y ahí los mete", expresó al describir cómo algunos centros funcionan sin identificación clara, sin regulación estable y fuera del radar oficial por periodos prolongados.