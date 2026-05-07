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Coahuila

SIMAS Monclova aplica 80 multas por desperdicio de agua

Las multas se aplican por descuidos en instalaciones domésticas, como tinacos en mal estado, que generan derrames en la vía pública.

Por Carolina Salomón - 07 mayo, 2026 - 09:04 p.m.
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      El Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento SIMAS Monclova-Frontera ha aplicado alrededor de 80 multas en lo que va del año a usuarios por desperdicio de agua, informó el Gerente General Eduardo Campos.

      El funcionario explicó que las sanciones oscilan entre los 3 mil y hasta los 8 mil pesos, dependiendo de la gravedad del caso y si existe reincidencia.

      Detalló que, en promedio, se han aplicado cerca de 20 multas mensuales derivadas de reportes ciudadanos y recorridos de supervisión.

       

      Campos señaló que uno de los casos más comunes es el descuido en las instalaciones domésticas, como tinacos en mal estado que provocan derramas constantes hacia la vía pública. En algunos casos, dijo, los usuarios han sido sancionados más de una vez e incluso se ha procedido a la suspensión del servicio.

      De las 80 multas registradas, alrededor de 10 corresponden a usuarios reincidentes, lo que ha obligado a tomar medidas más estrictas.

       

      El gerente hizo un llamado a la población para revisar sus instalaciones y hacer un uso responsable del agua, especialmente ante situaciones como dejar llaves abiertas fuera del horario de suministro, lo que provoca desperdicios cuando el servicio se restablece.

      Finalmente, invitó a los usuarios que hayan sido sancionados a acercarse al organismo para conocer la evidencia de su infracción y aclarar cualquier duda, reiterando que el objetivo no es multar, sino fomentar el cuidado del recurso.

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